LINZ. Die Seebühne des Salonschiffes Florentine in Linz-Urfahr wird heute, 26. August, Schauplatz eines musikalischen "Floating Sunset". Live zu erleben sein werden Olgas Boris, le:la und die Oberösterreicherin maerlia, alle aus dem Haus von Feber Wolle Records. Die Lokalmatadorin wird dabei mit "rastlos" einen Vorboten aus ihrer demnächst erscheinenden Debüt-EP im Gepäck haben. maerlia legt ihre Stimme dabei über sphärische elektronische Beats und thematisiert im Zusammenspiel mit sziemlie die Probleme einer Generation. Beginn: 19 Uhr.

LINZ. Mit dem "Summerbreak"-Festival läutet die SJ heute, 26. August, ab 15 Uhr, auf dem Gelände des ASKÖ Bewegungscenters in Linz-Urfahr das Ende der Sommerferien ein. Nach zwei Jahren Pause werden neben dem Headliner TTR Allstars (ab 22 Uhr) Tindergarden, Neiyla, Fatfff und Gazal bei freiem Eintritt aufspielen.

WILHERING. In der Wilheringer Stiftsscheune trifft am Samstag, 27. August, Pop auf Klassik. Hans Peter Gratz & Friends bieten ab 19 Uhr ein Programm, das sich von der Arie "Nessun dorma" aus Puccinis Oper "Turandot" über den Musical-Klassiker "Ich gehör mir" bis zum Klavierthema aus dem Film "Forrest Gump" spannt.

LINZ. Der Zoo Linz bietet am 27. August von 9 bis 12 Uhr einen Anfänger-Fotografiekurs an, bei dem Interessierte lernen, wie sie besondere Erinnerungsfotos mit der Spiegelreflexkamera machen und Tiere perfekt in Szene setzen können. Eine eigene Kamera ist zur Teilnahme Voraussetzung. Der Kurs kostet 38 Euro. Anmeldungen und Infos: www.zoo-linz.at