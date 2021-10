LINZ. Die Arbeiten am ehemaligen Vormontageplatz der Neuen Eisenbahnbrücke schreiten voran: Die Rasensaat für die Grünfläche ist bereits ausgebracht, im November wird mit den Pflanzungen (u. a. 35 Bäume und 55 Sträucher) begonnen. Diese Woche wird zudem der Geh- und Radweg in Ufernähe asphaltiert. Daran, dass die Sitzstufen und die Liegewiese von dem vermeintlich neuen Radweg getrennt werden, wurde bereits erste Kritik laut. Vizebürgermeister Markus Hein (FP) kontert, dass der Weg nur dort wieder umgesetzt werde, wo er auch vor Baubeginn war. Ihm ist es auch wichtig zu betonen, "dass in dem Gebiet Badeverbot" herrsche.