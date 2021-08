HöRSCHING. Generationswechsel bei den Grünen Hörsching: Daniel Mayrwöger (Bild) übernimmt die Funktion des Obmanns von Fritz Hummer und wird die Grünen als Spitzenkandidat in die Wahl im Herbst führen. Klimaschutz, der Erhalt der Böden und ein faires, soziales Zusammenleben sind die grünen Themen mit Priorität.

LINZ. Auch nach dem "Aloha Kids Traun"-Bewerb am Wochenende hat die für Tri Run Linz startende Bianca Wahner eine weiße Weste. In der Klasse Schüler C liegt die Linzerin (Jahrgang 2010) mit dem Punktemaximum nach drei von sechs Bewerben an der Spitze des österreichischen Nachwuchscups.

LINZ. Sie sind wieder in der Stadt, die Herren Pfann, Wiesinger, Krainz und Folgmann, besser bekannt als The Big Easy. Morgen, 12. August, lädt das musikalische Quartett, das schon eine "selten geile Live-Band" genannt wurde, endlich wieder zu einem Konzert ins ABC Panorama Restaurant in der Hölderlinstraße in Linz-Urfahr. Um 19.30 Uhr fällt der Startschuss für die musikalische Zeitreise. Reservierungen ab 16 Uhr unter Tel. 0732/944491.