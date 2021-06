LINZ. Ein Streit zwischen Afghanen und Tschetschenen in Linz endete Montagabend mit zwei Schwerverletzten. Ein 22-jähriger Tschetschene hatte sich von seinem Arbeitskollegen zu einem Haus im Franckviertel fahren lassen. Dort kam es zu einem Streit mit einem bislang unbekannten Afghanen, die Auseinandersetzung verlagerte sich schließlich in den Eingangsbereich eines Mehrparteienhauses. Vier Freunde des Afghanen eilten zu Hilfe und zertrümmerten die Glasfüllung der Eingangstür, wobei sich ein 23-Jähriger schwer verletzte. Dem Tschetschenen wurde in der Folge eine schwere Stichverletzung zugefügt. Zwei Männer konnten verhaftet werden.