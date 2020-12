LINZ. Trotz vieler ausbleibender Gäste in diesem beispiellosen Jahr haben die Beschäftigten des Hotels "Star Inn" in der Linzer Steingasse zusammengelegt, um der Christkindl-Aktion der OÖN und damit notleidenden Familien im Land unter die Arme zu greifen. Hoteldirektor Johann Kaiser überreichte den Spendenbetrag an OÖN-Redakteur René Laglstorfer.

