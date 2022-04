Über den Montageplatz wächst schon das Gras

Es war den Bürgern nicht nur versprochen worden, sondern auch vertraglich festgeschrieben, dass der Platz, auf dem die Bögen der Eisenbahnbrücke zusammengebaut wurden, nach Fertigstellung des Bauwerkes wieder in Grünland umgewandelt werden. Knapp neun Monate nach der Eröffnung der neuen Brücke wächst buchstäblich Gras über den Montageplatz.

Das kann man vor allem von der Brücke aus schon bestens erkennen, von wo man auch sieht, dass hier nicht nur ein klassischer Rasen gepflanzt wurde, sondern auch eine Naturwiesenblume, die Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) eine Insektenweide nennt. Zusätzlich wurden schon 35 Bäume gepflanzt, die Schattenspender werden sollen.

In der Auswahl hat man auf hitzeverträgliche Arten wie Elsbeere, Eiche und zwei Kirschbäume gesetzt, denn die neu entstehende Erholungsoase soll ein zentraler Treffpunkt für viele Linzer werden. Dies wertet Bürgermeister Klaus Luger (SP) als ein Geschenk für alle Erholungssuchende, vor allem für die Urfahraner. Denn zum renaturierten Montageplatz mit der sehr einladenden Neugestaltung des Uferbereiches zur Donau wird in weiterer Folge die Donaubucht und die Neugestaltung des Jahrmarktgelände kommen, was eine neue „grüne Meile“ in Urfahr entstehen lassen wird, ist Luger überzeugt. „Hier entsteht ein Erlebnisraum mit Freizeitwert, der den Bestrebungen entspreche, Linz stärker an die Donau zu rücken.