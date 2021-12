Über das Linzer Budget wird heute im Brucknerhaus entschieden

Im Linzer Brucknerhaus steht heute nicht die Kultur und die Musik im Mittelpunkt. „Ich gehe davon aus, dass keiner singen wird“, sagte Bürgermeister Klaus Luger (SP) anlässlich der Eröffnung der heutigen Budget-Gemeinderatsitzung, die heute coronabedingt erstmals in der Kulturstätte an der Donaulände stattfindet. Heute steht vielmehr ein Redenmarathon am Programm - trotz weitgehender Einigkeit gibt es nämlich von den jeweiligen Fraktionen (wie berichtet) durchaus Kritikpunkte am neuen Budget. Für die Gemeinderäte gilt zur Teilnahme die 3G-Regel und Maskenpflicht, die Redner dürfen den Mund-Nasen-Schutz ablegen.

Eckpunkte zum Budget: Für das Jahr 2022 stehen den Einnahmen aus dem laufenden Geschäft von 751 Millionen Euro Ausgaben in Höhe von 764,7 Millionen Euro gegenüber. 2023 betragen die prognostizierten Einnahmen 781,9 Millionen Euro, die Ausgaben 785,1 Millionen Euro. Das bedeutet, dass der Schuldenberg der Stadt, der derzeit 746 Millionen Euro (ohne städtische Unternehmen) "hoch" ist, weiter wachsen wird. Ab 2025 will die Stadt beginnen diesen Schuldenberg abzuarbeiten, geplant ist bis 2027 Schulden in der Höhe von 74,8 Millionen Euro abzubauen.

Investiert wird in den kommenden zwei Jahren trotz Minus - und zwar insgesamt 138 Millionen Euro. Der größte Posten wird mit 44 Millionen Euro der Verkehr sein wird, 22 Millionen Euro fließen in Bildung und soziale Infrastruktur, 6,6 Millionen Euro werden für Umweltschutz, 5,5 Millionen Euro in Sport und Gesundheit investiert.

Nach einer kurzen Einführung durch den Bürgermeister, waren als erstes Finanzdirektor Christian Schmid und die für Finanzen zuständige Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (SP) am Wort. Letztere unterstrich den eindeutigen "Krisencharakter" des Budgets und den Anspruch, mittelfristig das operative Geschäft wieder in ein Plus bringen zu wollen. Auch die Transferzahlungen an das Land OÖ waren Thema und damit die bekannte Kritik, dass diese zu hoch seien.

