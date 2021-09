Die Nummer eins in Linz ist klar, das wurde auch bei der OÖN-Diskussion zur Gemeinderatswahl am Sonntag deutlich. Die SPÖ, angeführt von Bürgermeister Klaus Luger, wird Platz 1 souverän verteidigen, Umfragen sehen sie bei rund 36 Prozent (zum Vergleich: 2015 holte sie 32 Prozent der Stimmen). Trotzdem wird Luger in die Stichwahl um den Stadtchefsessel am 10. Oktober gehen müssen, bei zehn Kandidaten wäre alles andere eine Riesenüberraschung.