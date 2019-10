Die Aufregung um den geplanten Rohstoffpark der Firma Bernegger in Enns ist weiter groß: Am Dienstag fand die mündliche Verhandlung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung statt, bei der die Stellungnahmen und Einwände zu dem Projekt behandelt wurden. Wie berichtet, will das Unternehmen einen Rohstoffpark mit fünf neuen Abfallanlagen errichten.