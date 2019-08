Tunnelsanierung bremst Verkehr in Linz ein

Der 1962 für den Verkehr freigegebene Tunnel ist in die Jahre gekommen. Und vor allem: Er ist elektrotechnisch nicht mehr auf dem neuesten Stand und braucht dringend eine Modernisierung. Ab 9. August geht es damit los.

283 Meter lang, täglich von mehr als 20.000 Fahrzeugen benutzt und somit wichtig für das Linzer Verkehrsnetz - das sind die nüchternen Fakten. Um die Verkehrssicherheit aufrecht zu erhalten, muss der Römerbergtunnel nun saniert werden. Vor allem Erneuerungen und Anpassungen der elektrotechnischen Ausrüstung des Tunnels sind nicht mehr aufschiebbar, so Landesrat Günther Steinkellner und der Linzer Vizebürgermeister Markus Hein.

Nachdem im vergangenen Jahr die Betriebszentrale, der Portalkranz Süd, die Stiegenanlage beim Südportal und die Tunnelentwässerung saniert wurden, widmet man sich heuer der Energieversorgung, der Tunnelbeleuchtung, der Branderkennung oder der Belüftungsanlagen.



Aufgrund der Verkehrssituation im Linzer Zentralraum beschränken sich die Maßnahmen größtenteils auf Nachtsperren von 22 bis 5 Uhr früh. Allerdings sind für die Durchführung der baulichen Maßnahmen auch Totalsperren erforderlich. Diese gibt es von 9. August 19 Uhr bis 12. August 5 Uhr sowie von Mittwoch 14. August 22 Uhr bis 19. August 5 Uhr. Spätestens Ende September sind sämtliche Sanierungsmaßnahmen fertiggestellt.

Die heurigen Investitionen in die Sanierung des Römerbergtunnels belaufen sich auf rund ein halbe Million Euro. Die Umleitungen erfolgen wie gewohnt über das Linzer Stadtgebiet bzw. großräumig bereits ab Alkoven. Während der Sperren wird das Wochenendfahrverbot des Hauptplatzes aufgehoben, der Verkehr in Richtung Norden wird somit über die Klosterstraße und den Hauptplatz umgeleitet, der Verkehr in Richtung Süden über die Donaulände und die Dametzstraße.

