Trouble-Scooter nun im Visier der Linzer Polizei

E-Scooter, die auf den Gehsteigen oder auf der Straße herumliegen. Rücksichtslose Fahrer, die über die Landstraße flitzen. Öffentliche Radabstellplätze, an denen vor lauter E-Scooter-Modellen schon kein Platz mehr ist für Fahrräder. Dieses Bild präsentiert sich in der Linzer Innenstadt beinahe täglich.

Am 1. März hat der erste Anbieter seinen Verleih in der Landeshauptstadt gestartet, seither ist nicht nur die Anzahl der im Stadtgebiet tätigen Verleihfirmen gestiegen, sondern auch die Zahl der Beschwerden. Denn der Platz auf den Linzer Radwegen ist nicht mehr geworden, der "Konkurrenzkampf" zwischen Fußgängern, Radfahrern und E-Scooter-Fahrern ist bereits voll entbrannt.

"Die Beschwerden über das Fahrverhalten mancher Nutzer werden mehr", berichtet Heinz Oberauer, Fachbereichsleiter vom Verkehrsreferat des Linzer Stadtpolizeikommandos, auf OÖN-Anfrage. Bisher habe es einen Unfall mit Personenschaden in der Stadt gegeben, so der Polizist weiter.

Alkoholisierte Lenker

Großen Unmut verursachen auch die kreuz und quer herumliegenden E-Scooter, die dann die Gehsteige oder Straßen blockieren. "In letzter Zeit hatten wir auch mehrere Inbetriebnahmen von E-Scootern durch alkoholisierte Lenker", sagt Oberauer. Für E-Scooter-Fahrer gilt, wie auch für Radfahrer, übrigens ein Alkohollimit von 0,8 Promille.

Gerade jugendliche Nutzer würden durch ihre Verhaltensweisen und ihren oft rasanten Fahrstil den Ärger der Bürger und der Polizei erregen. "Die fahren richtige Rennen auf der Landstraße", berichtet Oberauer. Auch dass die E-Scooter jeweils nur für eine Person gedacht sind und nicht zu zweit benützt werden dürfen, scheint einige nicht zu stören: "Man sieht häufiger Jugendliche, die zu zweit oder mit mehr Personen auf einem Scooter unterwegs sind."

Die Linzer Polizei plant nun eine Schwerpunktaktion. "Es geht darum, Präsenz zu zeigen und den E-Scooter-Fahrern ihr Fehlverhalten aufzuzeigen", erklärt Oberauer. Man setze auf Prävention: "Aber wenn keine Einsicht herrscht, werden wir auch strafen."

Vor wenigen Monaten habe die Linzer Polizei eine Schwerpunktaktion rund um das Radfahren durchgeführt, damit habe man mit Blick auf die Präventionsarbeit gute Erfahrungen gemacht. Denn auch Probleme mit zu schnell fahrenden Radfahrern und Konflikte mit diesen Verkehrsteilnehmern sind dem Polizisten nicht fremd: "Die Beschwerden bei Fahrrädern gibt es allerdings nicht in dem Ausmaß wie bei den E-Scootern."

Eigene Abstellflächen für E-Scooter

Die Plätze in den Radabstellständern in Linz sind begehrt, das Angebot ist durch die E-Scooter, die dort abgestellt werden, nun noch knapper geworden. „Die E-Scooter sollten bei und nicht in den Ständern abgestellt werden, wir werden das mit den Anbietern besprechen“, sagt der für Infrastruktur zuständige Vizebürgermeister Markus Hein (FP), dem die Problematik bekannt ist. Radfahrern, die keinen Platz finden, rät er, die Scooter aus den Ständern herauszunehmen.

Eigene Abstellplätze für E-Scooter seien geplant: „Wir werden neben den Fahrradständern markierte Flächen zum Abstellen der E-Scooter schaffen.“ Die Arbeiten seien bereits beauftragt, die Markierungen erfolgen nach Bedarf und Auslastung der Radständer: „Zunächst dort, wo wir schon wissen, dass es Missstände gibt.“ Hein ist überzeugt, dass sich der Markt der E-Scooter-Verleiher selbst regulieren wird: „Es gibt auch Anbieter, die wieder Abstand von Linz genommen und abgesagt haben.“ Neun Anbieter hätten sich bisher vorgestellt, fünf sind derzeit in Linz aktiv.

Die Akkus und die Brandgefahr

„Die E-Scooter bringen keine erhöhte Brandgefahr mit sich“, sagt Christian Puchner (Bild), Branddirektor der Linzer Berufsfeuerwehr. Vorfälle beim Laden von Geräten mit Lithium-Ionen-Akkus seien selten. Wichtig sei das richtige Laden: „Mit dem Originalladekabel, auf einer nicht brennbaren Unterlage und am besten unter Aufsicht.“ Mit Blick auf den Brand in einer Lagerhalle für E-Scooter hält Puchner fest: „Wir werden uns für die Einsatzplanung im gewerblichen Bereich anschauen, wie und wo die E-Scooter gelagert werden.“

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.