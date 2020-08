Hart ist das Leben von Stadthotel-Betreibern in Corona-Zeiten. In Linz wurden im vergangenen November zwei neue Hotels eröffnet. Doch schon Mitte März brach das Geschäft ein. Trotzdem sind zwei weitere Hotels geplant. Das Amedia-Hotel an der Prinz-Eugen-Straße im Franckviertel ist vor allem auf Geschäftsreisende eingestellt. Denn der Beherbergungsbetrieb mit 92 Zimmern liegt in der Nähe der Autobahn A7 und liegt nicht weit vom Design-Center, Austragungsort von Kongressen und Messen, entfernt.