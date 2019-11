Trotz Sparbudgets: Linz erhöht Mittel für freie Kulturszene deutlich

Hier werden die in den Vorjahren nicht valorisierten Mittel um 250.000 Euro (13 Prozent) auf 2,12 Millionen Euro aufgestockt.

Die freie Szene gebe "wichtige Impulse" für die Stadt, daher sei es ihr ein Anliegen diese - wie im Kulturentwicklungsplan auch vorgesehen - stärker zu fördern, so Kulturstadträtin Doris Lang-Mayrhofer (ÖVP) in einer Pressekonferenz mit Luger. Kulturdirektor Julius Stieber sieht eine "substanzielle Verbesserung" und einen "Befreiungsschlag", denn die Indexierung habe in den vergangenen Jahren nicht mit der Preisentwicklung mitgehalten.

Mit dem für 2020 budgetierten zusätzlichen Geld, das laut Luger kein einmaliges finanzielles Pflaster sondern "bleibend" sein soll, will man einerseits die Basisförderungen erhöhen - aber "nicht mit der Gießkanne", wie alle Seiten betonten - und andererseits mit Sonderförderprogrammen neue Impulse setzen. Derzeit langen bei der Stadt jährlich rund 430 Förderanträge ein, von denen 350 bis 370 positiv erledigt werden. Auch wenn der Voranschlag für das gesamte Kulturbudget erst am Donnerstag vorgelegt wird, so sei das Geld nicht aus einem anderen Teil der Kultur abgezwackt worden, versicherte Finanzreferent Luger.

Die Kulturplattform (KUPF) Oberösterreich als Dachverband der freien Kulturinitiativen zeigte sich erfreut. Damit werde der Inflationsverlust der vergangenen fünf Jahre ausgeglichen, "das ist eine sehr positive Entwicklung", so Geschäftsführer Thomas Diesenreiter. Dennoch könne das "nur ein erster Schritt sein", denn die KUPF halte eine Gesamterhöhung von einer Million Euro pro Jahr für notwendig. Diesenreiter hofft zudem, "dass sich das Land an der Richtung der Stadt Linz orientiert und ebenso das Förderbudget erhöhen wird".