Trotz Millionenverlust: Parkgebühr bleibt gleich

Mehr als neun Millionen Euro nahm die Stadt Linz noch 2019 aus der Parkraumbewirtschaftung ein. Im Corona-Jahr haben sich die Einnahmen auf knapp 6,9 Millionen Euro verringert. Schuld daran war die Corona-Pandemie, die durch die Lockdowns und Einschränkungen letztlich auch das Verkehrsaufkommen massiv reduziert hat.

Für die etwas mehr als 7.900 gebührenpflichtigen Parkplätze im Linzer Stadtgebiet konnte die Stadt im vergangenen Jahr Einnahmen in Höhe von 4,5 Millionen Euro erzielen. Dazu kamen noch Strafgelder (2,2 Millionen Euro) und Einnahmen aus so genannten Pauschalierungsvereinbarungen (220.000 Euro).

Trotz der geringeren Einnahmen, die letztlich auch daraus resultiert haben, dass die Stadt Linz im ersten Lockdown von Mitte März bis Anfang Mai die Kurzparkzonen und damit die Gebührenpflicht ausgesetzt hat, denkt der zuständige Stadtrat Michael Raml (FP) nicht daran, an der Gebührenschraube zu drehen. Eine Erhöhung der Parkgebühren stehe für ihn „absolut nicht zur Debatte“.

Was sonst noch in der Jahresbilanz auffiel: Das Handyparken wird stärker genutzt (ein Plus von 17,4 Prozent). Dazu passt es auch, dass zu den seit Mai vergangenen Jahres mit der bargeldlosen NFC-Zahlfunktion ausgestatteten 60 meistfrequentieren Automaten heuer 40 weitere entsprechend umgerüstet werden.

Für heuer erwartet Raml trotz der noch nicht ausgestandenen Corona-Pandemie generell wieder steigende Einnahmen für Linz aus der Parkraumbewirtschaftung.