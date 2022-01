Trotz Corona-Pandemie eröffnet Linzer heuer zwei neue Hotels

"Es ist fast wie bei einem Lockdown", sagt Hotelier Michael Nell, seufzt und ergänzt: "Die Hotels in touristischen Orten haben noch einige Gäste, vor allem natürlich in Skigebieten. Aber die Stadthotellerie liegt am Boden." Im Sommer habe er mit seinem Hotel Schwarzer Bär "noch ein bisschen Geschäft gemacht", jetzt sei aber "tote Hose". Und das nicht nur im Hotel, sondern auch in der Gastronomie.