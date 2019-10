Triple-Sieg für Springreiter Willi Fischer

Der 24-jährige Springreiter war mit Dollargirl beim renommierten European Youngster Cup eine Klasse für sich. Zuerst gewann das Duo am Freitag sowie am Samstag die Vorrunden, um dann am Sonntag im Finale noch einmal zuzuschlagen. Mit dem Sieg sicherte sich Fischer nicht nur ein Ticket für das Weltfinale Anfang Dezember in Salzburg, er ist auch der erste Reiter in der Geschichte des EY-Cups, der alle drei U25-Bewerbe eines Turniers gewinnen konnte.

Entsprechend stolz und zufrieden war der 24-Jährige nach dem Wochenende. "Für mich ist das die Bestätigung des eingeschlagenen Weges", sagt der Linzer und sieht sich mit Dollargirl in einer idealen Paarung. Mit dem EY-Cup-Finale in Salzburg hat der junge Springreiter noch eine Rechnung offen. Vor zwei Jahren war er als Führender ins Finale gegangen und fiel dort noch aus den Top 3. Heuer will er beim Weltfinale der jungen Reiter zeigen, dass er aus der Erfahrung gelernt hat. (rgr)

