Trio wollte Cannabis in Justizanstalt Asten schmuggeln

Der Plan war einfach. Zwei 21-jährige Welser und ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden wollten um kurz nach 19 Uhr ein Päckchen mit sechs Gramm Cannabis von einem Firmengelände in die benachbarte Justizanstalt schmuggeln. Die maskierten Männer bekamen währenddessen telefonisch Anweisungen von ihrem inhaftierten Freund, mit dem sie von ihrem Standpunkt aus Blickkontakt aufbauen konnten. Dieser sollte ihnen den geeigneten Ort durchgeben, wo die Schmuggelware platziert werden sollte. Er war es auch, der die Männer vor dem Herannahen der Polizei warnte. Ein Justizwachbeamter hatte das Treiben des Trios beobachtet und seine Kollegen verständigt. Mehrere Polizeistreifen waren ausgerückt, die Männer konnten festgenommen werden. Sie gestanden, dass sie die Drogen, die sie auf der Flucht vor den Beamten in den Straßengraben geworfen hatten, am Bahnhof Linz gekauft hatten und in das Gefängnisgelände schmuggeln wollten. Die Männer werden angezeigt.

