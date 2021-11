Trickbetrüger scheiterte an vier betagten Linzerinnen

Der Mann kontaktierte seine Opfer telefonisch. Mit ausländischem Akzent tischte er den Frauen im Alter zwischen 60 und 80 Jahren folgende Geschichte auf: Ihre Tochter habe einen Unfall gehabt und es müssten 50.000 bis 75.000 Euro bezahlt werden, da die angebliche Unfallverursacherin sonst eingesperrt werden würde. Alle vier Urfahranerinnen wurden misstrauisch und zeigten den Vorfall bei der Polizeiinspektion in der Kaarstraße an. Zu finanziellem Schaden kam es nicht, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

Einmal mehr warnt die Exekutive vor dem bekannten Trick. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte zuerst den jeweiligen Angehörigen kontaktieren und dann die Polizei verständigen. Die Präventionsbeamten raten dringend davon ab, einen Geldbetrag auf ein angegebenes Konto zu überweisen.