Triathlon-Landesmeister bei "Aloha Tri" in Traun gekürt

Nach der gelungenen Triathlon-Premiere vor einer Woche in Steyregg gingen die von den OÖNachrichten präsentierten "Aloha Tri"-Festspiele am vergangenen Wochenende am Oedter See in Traun mit den oberösterreichischen Landes- und österreichischen Nachwuchsmeisterschaften zu Ende.

Die Linzerin Sigrid Herndler und der Mühlviertler Christian Birngruber kürten sich gestern – jeweils mit neuem Streckenrekord – zu Oberösterreichs Landesmeistern im Triathlon. "Sportlich gesehen gab es Topleistungen. Das Wetter hat perfekt mitgespielt. Die Athleten sind hellauf begeistert und alle sehr zufrieden", sagt Stefan Leitner, Organisator der "Aloha Tri"-Bewerbe.

Insgesamt gab es an den beiden Wettkampftagen knapp 600 Teilnehmer, darunter 270 Kinder. "Das ist der größte Nachwuchswettbewerb im Triathlon in Österreich. Wir haben Glück, dass der Bewerb dieses Wochenende stattgefunden hat, weil nächstes ginge es wegen der Corona-Einschränkungen nicht mehr", sagt Leitner.

"Tri": Schwimmen, Radfahren, Laufen Bild: Tri Run/Hackwolf.at

In insgesamt sieben Altersklassen von sechs bis 21 Jahre waren die besten österreichischen Nachwuchssportler von Vorarlberg bis zum Burgenland am Start. Der Welser Thomas Windischbauer vom Verein "TriSwimmersWels" gewann am Samstag den österreichischen Meistertitel in der Klasse Jugend. Der zwölfjährige Linzer Niklas Cerveny vom Lauf- und Triathlonverein "TriRun Linz" holte in der Klasse Schüler B die Bronzemedaille bei den österreichischen Nachwuchsmeisterschaften am Oedter See.

Auch die Kinder machten mit. Bild: Tri Run/Hackwolf.at

Derzeit laufen die Planungen für die "Aloha Tri"-Bewerbe 2021. Sie sollen Anfang August in Traun und Anfang September in Steyregg stattfinden. "Hoffentlich haben wir dann ein normales Jahr ohne Corona-Einschränkungen", sagt Organisator Leitner.

Artikel von René Laglstorfer Redakteur Land und Leute r.laglstorfer@nachrichten.at