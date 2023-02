Trendsport Darts: Linzer träumt von Profitour

In zwei bis drei Jahren will sich der Linzer wie ein paar seiner Kollegen vom 1. LDC (Linzer Darts Club) einen Traum erfüllen. Der hört auf den Namen "PDC Qualifying School" und ist eine Turnierveranstaltung, bei der sich Amateure für die Profitour qualifizieren können. Dafür muss er mit den Wurfpfeilen aus Stahl aber noch deutlich besser umgehen können, als er dies jetzt tut.

"Es fehlt noch viel", sagt Kainberger. Im Moment spielt er im Durchschnitt 60 bis 70 Punkte pro Aufnahme (also mit drei Pfeilen), um möglichst schnell von 501 auf 0 heruntergespielt zu haben. In Oberösterreich kann er sich damit schon sehen lassen, wie auch sein dritter Platz beim national gut besetzten Dreikönigsturnier in Luftenberg Anfang dieses Jahres gezeigt hat. Um international konkurrenzfähig zu sein, muss es aber deutlich besser werden. "80 bis 85 Punkte pro Durchgang braucht man schon, um gut zu sein, aber es ist machbar."

Der Dartssport ist auch in Oberösterreich im Kommen. Der 1984 gegründete Linzer Darts Club ist der größte Steeldarts-Verein des Landes und hat seine Heimat in Traun, wo sechs Boards den Spielern zur Verfügung stehen und wo seit einem Jahr auch Kainberger "angeheuert" hat. Neun Jahre hatte er die Darts links liegen gelassen, nun will er es wieder wissen.

Eine Frage des Kopfes

Was braucht es, um ein guter Dartspieler zu sein? "Es ist fast alles Kopfsache", sagt der Linzer. Dazu sind Ruhe und die Wurftechnik weitere wichtige Säulen auf dem Weg zu einem guten Spieler. Der Kopf ist bei ihm oft noch das Problem. "Ich haue mir immer noch Spiele im Kopf zusammen, schaue zu viel auf den Gegner beim Spiel, dabei wäre es so wichtig, fokussiert auf sich zu bleiben."

Das Gute daran: Auch den Kopf kann man trainieren. Einmal in der Woche spielt Kainberger im Club ein Vereinsturnier, am Wochenende wird Einzel und Doppel in der Landesliga gespielt. Natürlich will er gewinnen, aber: Dart darf und soll auch Spaß machen.

Wer jetzt Interesse hat: Vereinsabend im 1. LDC ist jeden Mittwochabend, jeden zweiten und vierten Freitag kann jeder zum Preis von fünf Euro spielen. Infos: www.1ldc.at

