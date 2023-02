Trauner Schüler sammeln 1000 Euro für Erdbebenopfer

Mit Unterstützung ihres Lehrers Christian Koblmüller haben drei Schüler-Gruppen ganz unterschiedlich um Spenden geworben.

Selbstgemachter Kuchen brachte viel Geld ein. Bild: privat

Kreative Ideen

Mit einer Schuhschachtel sind Sofija und Emina durch die Klassen gezogen. Die Zahlscheine für jene, die kein Geld mithatten aber trotzdem spenden wollten, hat die Oberbank in wenigen Stunden produziert. Lejla, Melihate, Olivia, Amanda und Marcel haben selbstgemachte Kuchen und Getränke beim Dodgeball-Turnier in der Schule verkauft. Eine dritte Gruppe, Ayse, Alina und Tugce, hat sich schon davor an einer Kleidersammelaktion beteiligt und selbst Hand bei Sortieren und Verpacken angelegt.

Dodgeball-Turnier an der HAK Traun. Bild: privat

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Insgesamt haben die Schüler 1000 Euro gesammelt, die nun an die Opfer des Erdbebens in Syrien und der Türkei gehen.

