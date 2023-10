Trauner Asylquartier: "Schauen wir, dass wir das Beste daraus machen"

Die Diskussion war emotional, gerade am Anfang: Rund 100 Anrainer nutzen heute am frühen Abend die Gelegenheit sich über das neue Asylquartier in der Trauner Zaunermühlstraße zu informieren. Die Aufregung im Vorfeld war wie berichtet groß, nicht zuletzt deshalb, weil seitens des Bundes erst Anfang der Woche darüber informiert wurde, dass das Containerdorf mit Freitag in Betrieb genommen wird.