Traun wehrt sich gegen Containerdorf: "Das ist für uns nicht bewältigbar"

TRAUN. Die Ankündigung des Bundes, ein Containerdorf in Traun zu errichten, schlägt hohe Wellen. Die Stadtpolitik steigt nun auf die Barrikaden.

Bis zu 100 Asylwerber sollen auf dem ÖBB-Grundstück an der Zaunermühlstraße (siehe Grafik) untergebracht werden – ab sofort und auf unbestimmte Zeit. "Es geht nicht darum, dass wir nicht helfen wollen, aber diese Zahl an Asylwerbern ist für uns einfach nicht bewältigbar", sagte der Trauner Bürgermeister Karl-Heinz Koll (VP) beim gestrigen Pressetermin. Container aufgestellt wurden bisher noch keine.

Eine Unterbringung von Asylwerbern müsse immer mit sinnvollen Integrationsmaßnahmen einhergehen, sagte Koll. Dafür brauche es neben dem Integrationswillen der Betroffenen auch genug Geld und Zeit. Schon jetzt gebe es aber in Traun keine freien Kapazitäten mehr, weder in der Kinderbetreuung noch bei anderen integrationsfördernden Maßnahmen.

Koll sieht allen voran den Bund gefordert, nach Ersatzquartieren für die Asylwerber zu suchen. Die Stadt könne keine Wohnungen zur Verfügung stellen, es gebe aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte schlicht kein Angebot, sagte Koll, der befürchtet, dass bei der Errichtung eines Massenquartiers die "Stimmung in der Trauner Bevölkerung" kippen könnte.

Koll wies gestern zudem darauf hin, dass das besagte Areal auch insofern problematisch sei, weil es zu zwei Dritteln in einer Schutz- und Pufferzone laut Seveso-Richtlinie liege. Diese gelte, weil in unmittelbarer Nähe ein Betrieb angesiedelt sei, der Gefahrenstoffe lagere. Laut EU-Recht sei es nicht gestattet, dass in einer solchen Zone Menschen leben, argumentierte der Stadtchef. Massive Sicherheitsbedenken gebe es deshalb auch seitens der Feuerwehr, von dieser liege bereits eine ablehnende Bewertung vor. Diese wird in Kolls negativer Stellungnahme zu dem Projekt Erwähnung finden. Zusätzlich dazu hat die Stadtpolitik am Mittwoch eine Resolution, adressiert an Bund und Land, beschlossen. Damit wird zum einen auf eine ausgewogene Verteilung der Quartiere gepocht. Zum anderen wird, für den Fall, dass das Quartier trotz der Bedenken der Stadt errichtet werden sollte, finanzielle und personelle Unterstützung für die Gemeinde eingefordert. Klares Ziel sei, das Massenquartier abzuwenden, Handhabe in puncto Bewilligungen habe die Gemeinde bei dessen Errichtung keine. Es brauche gemeinsame Lösungen, so Koll: "Schließlich geht es hier nicht um Zahlen, sondern um Menschen."

Aus dem Büro von Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) hieß es gestern, dass man die Sorgen der Bevölkerung verstehe und die Gemeinden unterstütze. Das Land bekämpfe mit den Gemeinden aber nur Symptome, ausgelöst würden diese vom ungebremsten Zustrom illegaler Migranten nach Österreich. Dieser müsse endlich gestoppt werden.

Vonseiten der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen wollte man sich zum Standort Traun mit Verweis auf laufende Überprüfungen gestern nicht näher äußern. Mehr auf nachrichten.at/linz (jp)