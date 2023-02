Traun beschließt einstimmig Budget

Einfaches Unterfangen sei die Budgeterstellung in Zeiten von Teuerungen, schwankenden Energiepreisen und Ukraine-Krieg keines gewesen. Umso größer ist beim Trauner Bürgermeister Karl-Heinz Koll (VP) nun die Freude darüber, dass dem Gemeinderat ein ausgeglichenes Budget vorgelegt werden konnte und dieses am Mittwoch auch einstimmig beschlossen wurde. Möglich wurde das unter anderem durch die niedrige Trauner-Pro-Kopf-Verschuldung, diese liegt bei rund 212 Euro.

Geplante Investitionen

Das Volumen beträgt rund 81 Millionen Euro, investiert wird in Traun trotz der schwierigen Rahmenbedingungen. Rund 9 Millionen Euro sind alleine in diesem Jahr für diverse Projekte vorgesehen, Schwerpunkte werden bei Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen sowie bei Umweltagenden (LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung, Photovoltaik-Offensive, etc.) gesetzt. Ebenso sind Mittel für einen Gestaltungswettbewerb der Innenstadt vorgesehen.

Auch aktive Sozialpolitik ist den Kommunalpolitikern ein zentrales Anliegen: „Wir bekennen uns dazu, dass wir gerade in Zeiten hoher Inflation den Schwächeren besonders helfen müssen“, sagt Koll.

Die Investitionstätigkeit soll auch in den kommenden Jahren ihre Fortsetzung finden. In der mittelfristigen Finanzplanung (2024 bis 2027) finden beispielsweise der geplante Neubau der Rot-Kreuz-Zentrale sowie Maßnahmen im Bereich der Wasserversorgung Niederschlag.

