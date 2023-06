Traun bekommt einen Jugendbeirat

Einstimmig hat der Trauner Gemeinderat die Einrichtung eines Jugendbeirates beschlossen – und trägt damit dem in der Online-Umfrage geäußertem Wunsch der Jugendlichen, sich einbringen zu wollen, Rechnung . Auf die Frage: "Möchtest du dich gerne am Geschehen in Traun einbringen" haben 20 Prozent mit "Ja" geantwortet, 42 Prozent gaben an, dies "eventuell" tun zu wollen.

5000 Euro Budget

Drei bis bis vier Mal im Jahr sollen Treffen stattfinden, geleitet werden diese von "Jugend im Dialog“ (Volkshilfe). Die von den Jugendlichen dort entwickelten Ideen sollen im Anschluss mit den politischen Zuständigen diskutiert werden. „Ganz wichtig ist uns in diesem Zusammenhang, dass die Jugendlichen lernen, selbständig Verantwortung zu übernehmen und mit dem übertragenen Budget von 5000 Euro gut und sinnvoll zu arbeiten“, heißt es dazu von Bürgermeister Karl-Heinz Koll (VP) und Jugend- und Freizeit-Stadtrat Dominik Ortmann (SP).

Parallel zum Jugendbeirat soll auch ein Jugendstammtisch ins Leben gerufen werden. Ziel ist dort einen langfristigen Jugendentwicklungsplan zu erarbeiten, auch aktuelle Themen sollen behandelt werden. Die Projekte werden entweder an den Jugendbeirat oder an das Stadtamt weitergeleitet.

