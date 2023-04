Transferzahlungen an das Land "noch dramatischer als erwartet"

Als "kaum verkraftbar" bezeichnet Finanzreferentin, Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (SP) die Transferzahlungen der Stadt Linz an das Land Oberösterreich. Noch im November war man von circa 147 Millionen Euro ausgegangen und hat sich dabei am Vorjahreswert orientiert. Ein aktuelle Hochrechnung, die Finanzdirektor Christian Schmid heute der Stadtregierung präsentiert hat, zeigt aber Transfers in der Höhe von 162 Millionen Euro. Dabei fällt besonders der Sprengelbeitrag für Krankenanstalten ins Gewicht, der von 75 auf 89 Millionen Euro steigt, ein Plus von 19 Prozent.

"Dringender Reformbedarf"

Für Bürgermeister Klaus Luger (SP) untermauert das die Dringlichkeit nach einer Reform des Finanzausgleiches. "Denn Städte und Gemeinden haben kein Mitsprache- und Mitbestimmungsrecht hinsichtlich ihrer finanziellen Abgaben“, sagt Luger.

