Traktor löste Brand in Hörschinger Vierkanthof aus

Wie berichtet, rückten zwölf Feuerwehren zu dem Vierkanthof in der Nähe des Linzer Flughafens aus. Gegen 20.40 Uhr hatten die Bewohner ein lautes Knallen wahrgenommen. Beim Nachschauen bemerkten sie das Feuer. Ein Traktor, der kurz zuvor in der Halle geparkt worden war, stand in Vollbrand. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich das Feuer bereits auf die Maschinenhalle samt Dachstuhl ausgebreitet. Sie konnten aber verhindern, dass der Brand auf andere Gebäudeteile übergriff. Verletzt wurde niemand, auch Tiere waren nicht in Gefahr.

Am Sonntag gab die Polizei Details zur Brandursache bekannt: "Eine aufgescheuerte Hydraulikleitung mit anschließendem Hydraulikölaustritt auf heiße Teile des Traktors", heißt es in der Mitteilung. Brandstiftung wird ausgeschlossen.