Festgenommen: 18-Jähriger überfiel drei Linzer Trafiken

Der Tatort in Kleinmünchen.

Nachdem der Mann mit einer Pistole bewaffnet eine Trafik in Linz-Kleinmünchen überfallen und die Angestellte genötigt hatte, Bargeld herauszugeben, flüchtete er zu Fuß mit der Beute. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Täter dabei, wie dieser die Trafik verließ und weglief. Die Polizei konnte den mutmaßliche Täter in der Auwiesenstraße schließlich anhalten und festnehmen. Er zeigte sich zu dem Überfall geständig und gab auch zwei weitere Trafiküberfälle in Linz Mitte Jänner und Anfang Februar zu.

Weiters wurde ein 16-jähriger russischer Staatsangehöriger ausgeforscht, der dem 18-jährigen die Tatbekleidung gegeben und ihn bei der Flucht unterstützt haben soll. Er dürfte in der Nähe der Trafik mit Wechselkleidung für den Täter gewartet haben. Der 16-Jährige wurde am 19. Februar festgenommen, nachdem ihn der 18-Jährige belastet hatte. Beide Beschuldigte befinden sich in der Justizanstalt Linz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper