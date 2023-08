Traditionsgasthaus Zeiner in Pucking sperrte zu

PUCKING. Wenn ein Gasthaus für immer seine Türen schließt, dann ist das auch bitter für die Gemeinde. So hat Puckings Bürgermeister Thomas Altof (FP) das Ende des Gasthauses Zeiner mit Wehmut zur Kenntnis genommen. "Die Familie Zeiner war seit 1902 ein wichtiger gastronomischer Nahversorger und Treffpunkt in Pucking und besonders eng mit dem Ortsteil St. Leonhard verbunden", sagt Altof.

Dass das Gasthaus nun nach mehr als 120 Jahren Geschichte ist, liegt auch an den Umständen der Zeit, unter anderem der Schwierigkeit, Personal zu finden, sagt Altof und dankte der Wirtsfamilie für ihren Einsatz und ihre Leidenschaft für die Gastronomie.

"Ort, an dem man gerne eingekehrt ist"

Das Gasthaus Zeiner war bekannt für seine Hausmannskost, die Mehlspeisen und vor allem das hausgemachte Gebäck. Zudem war nicht nur das Wirtshaus, sondern auch der schöne Gastgarten ein Ort, an dem man gerne eingekehrt ist, wie es Altof formuliert.

Auch wenn es für die Gemeinde Pucking schade ist, wenn ein traditionelles Gasthaus zusperrt, so sieht der Bürgermeister noch kein Versorgungsproblem. "Auch wenn wir früher doppelt so viele Gasthäuser in der Gemeinde hatten wie heuer, so gibt es noch das Gasthaus Mayr und das Restaurant Rosemarie."

Altof bekennt sich auch zur Wirtshauskultur und trachtet als Bürgermeister danach, dass die Gastronomie durch Veranstaltungen und Feste der Gemeinde gut ausgelastet ist.

