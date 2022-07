Touristen kehren nach Linz zurück, Tourismus-Chefs bereiten Abschied vor

Mit den Worten "Zwei alte Männer gehen von Bord" eröffnete Manfred Grubauer, Aufsichtsratsvorsitzender des Linz Tourismus, die gestrige Pressekonferenz. Neben dem "erfreulichen" Anstieg bei den Nächtigungszahlen war dort der kommendes Jahr anstehende Abschied von Grubauer und Tourismusdirektor Georg Steiner das bestimmende Thema.

Letzterer wird sich im März – dem Monat, in dem er 65 Jahre alt wird – nach 16 Jahren als Linzer Tourismusdirektor in den Ruhestand verabschieden. Grubauer wird dann, wie bereits berichtet, auch nicht mehr für den Aufsichtsrat kandidieren, ebenso ziehen sich Unternehmer Klaus Pippig und der ehemalige Hoteldirektor Johann Kaiser zurück.

Um eine, wie Grubauer sagt, gewisse Beständigkeit zu garantieren, wurden bereits drei neue Aufsichtsratsmitglieder kooptiert: Hoteliere und Gastronomin Lisa Sigl, Eventmanager Dieter Recknagel und Juwelier Michael Mayrhofer. Als kooptierte Mitglieder haben sie nur beratende Stimmen, gleichzeitig aber die Gelegenheit, sich mit den Themen im Tourismusverband vertraut zu machen.

"Wien tut sich schwerer"

Um in den neuen Aufsichtsrat in der Zeit nach Grubauer und Steiner einziehen zu können, müssen sich die drei kommendes Jahr der Vollversammlung und der dortigen Wahl des Aufsichtsrates stellen. Die frisch gekürten Aufsichtsratsmitglieder wählen dann aus ihrer Mitte den neuen Vorsitzenden plus Stellvertreter. Die Position des Tourismusdirektors wird ausgeschrieben, Bewerbungen sind bis Ende August möglich. Im September entscheidet ein Hearing über Steiners Nachfolge.

Zurück zu den Tourismuszahlen: Im ersten Halbjahr dieses Jahr wurden in Linz 365.105 Nächtigungen gezählt und damit annähernd so viele wie im Vergleichszeitraum 2018, als Corona noch lange kein Thema war. Ob die Rekordzahlen aus 2019 (mit insgesamt 934.944 Nächtigungen) erreicht werden können, ist fraglich, das coronabedingte Tief 2020 und 2021 mit gesamt 403.223 bzw. 512.768 Nächtigungen ist jedenfalls bereits überwunden.

Das Fazit von Steiner: Linz komme besser als Wien oder Salzburg aus der Krise heraus, weil man weniger stark von internationalen Gästen abhängig sei. "Ein bisschen etwas könnte es damit zu tun haben, dass wir letztes Jahr eine sehr erfolgreiche Kampagne gemacht haben", sagt der Tourismusdirektor und spielt damit auf das umstrittene "Linz ist Linz"-Video an (mehr dazu unten).

Der für Linz in der Vergangenheit immer wichtige und nur langsam wiederkehrende Geschäftstourismus könne derzeit durch Inlandstourismus und Touristen aus Deutschland gut kompensiert werden, heißt es weiter. Der Radtourismus erfreue sich ungebrochener Beliebtheit, zudem ziehe der Kreuzfahrttourismus wieder an. Ein Wermutstropfen dabei: die "unterdurchschnittliche" Belegung der Schiffe und die dadurch bedingt geringeren Gästezahlen. Ein weiterer Frequenzbringer sind die vielen Festivals und Veranstaltungen in der Landeshauptstadt.

Geht es nach Steiner, fehlen allerdings Angebote, sprich Stellplätze, für den boomenden Wohnmobiltourismus. Hier sei man in Linz "miserabel" aufgestellt. (jp)