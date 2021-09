Tourismusverband und City Ring legen Streit bei

Das liebe Geld war es, dessentwegen sich der Linzer City Ring und der Tourismusverband in der Vergangenheit immer wieder in die Haare geraten waren. Zuletzt ging es sogar so weit, dass die Kaufmannsvereinigung den Touristikern Ende Juli mit Klage drohte, sollten sie die geforderten 116.723 Euro nicht innerhalb von zwei Wochen bezahlen.