Tourismus in Linz nimmt wieder Fahrt auf

Dem touristischen Rekordjahr 2019 mit 934.944 Übernachtungen folgte die Corona-Krise und damit Einbrüche in der Statistik. Nach zwei lauen Jahren ist nun wieder ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Im ersten Halbjahr 2022 wurden in Linz 356.105 Nächtigungen gezählt - und damit annähernd so viele wie vor der Pandemie. Alleine im Juni wurden 84.774 Nächtigungen gezählt, im Vergleichsmonat 2018 waren es mit 82.364 weniger.

Die meisten Besucher kommen aus dem Inland, gefolgt von Deutschland. „Die positive Entwicklung ist sehr erfreulich. Nicht nur die Veranstaltungen boomen derzeit, langsam kehrt auch der Geschäftstourismus zurück. Mit der Kampagne `Linz ist Linz` haben wir viele neugierig gemacht, die uns jetzt besuchen. Der Mut hat sich ausgezahlt“, sagt Tourismusdirektor Georg Steiner.

Für ihn und Aufsichtsratsvorsitzenden Manfred Grubauer stehen mit kommenden Frühjahr die Zeichen auf Abschied. Die Ausschreibung für die Nachfolge von Steiner als Tourismusdirektor ist bereits finalisiert, die Bewerbungsfrist endet Ende August. Der neue Aufsichtsratvorsitzende wird aus den Mitgliedern des Aufsichtsrates gewählt, neben Grubauer hören auch Klaus Pippig und Johann Kaiser auf.