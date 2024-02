Top-Forscher stellt Linz durchwachsenes Klima-Zeugnis aus

Ein gemischtes Zeugnis stellt Biodiversitätsforscher Franz Essl von der Universität Wien der Stadt Linz in Sachen Klimaschutz aus. Einerseits lobt er die Arbeit von Einrichtungen wie der Naturkundlichen Station und städtische Programme, wie das Klimawandelanpassungskonzept oder das stadtökologische Umsatzprogramm, mit dem im ganzen Stadtgebiet Maßnahmen zur Förderung der Stadtnatur gesetzt werden. Linz hebe sich damit von anderen Städten ab. "Jede Stadt, die etwas auf sich hält, sollte ein ambitioniertes stadtökologisches Programm haben", sagt Essl und fordert den Ausbau der Naturkundlichen Station, die schon einmal mit mehr Ressourcen ausgestattet war. Nur grüne Städte seien Städte mit Lebensqualität.

Absurde Summen für Autobahnprojekte

Andererseits kritisiert er den Bau des Westrings scharf. "Wie will Österreich den Weg zur Klimaneutralität gehen, wenn man gleichzeitig das hochrangige Straßennetz ausbaut?", so die rhetorische Frage Essls, der von absurden Summen spricht, die man besser in andere Projekte investieren sollte. Kein Verständnis hat der Wissenschafter auch für Umwidmungen im Linzer Grüngürtel. Grüne Luftschneisen seien die Voraussetzung, dass sich das Stadtklima nicht massiv verschlechtere. Durch den Klimawandel heizen sich die Stadtzentren auf, im Sommer ist es bis zu vier Grad heißer als im Umland. "Die Schneisen führen Kaltluft heran, erhöhen die Luftfeuchtigkeit und wirken der Austrocknung des Stadtklimas entgegen", sagt Essl. Auch bei den Schutzgebieten wäre noch mehr möglich.

Positive Veränderungen

Bei Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne) rennt er mit dieser Analyse offene Türen ein. Sie betont aber, dass sich in den letzten Jahren einiges in Linz zum Positiven geändert hatte. "Der Bürgermeister ist heute mein Hauptunterstützer beim Pflanzen von Bäumen", sagt Schobesberger und erinnert, dass die Naturkundliche Station 2014 bereits auf der Einsparliste gestanden ist. Es sei ein Kraftakt gewesen, das zu verhindern.

Biodiversitätsforscher Franz Essl, Klimastadträtin Eva Schobesberger und Thomas Schiefecker (Leiter Botanischer Garten und Naturkundliche Station Linz) laden zur Tagung „Stadtlandschaft im Wandel“ Bild: regina sturm/Stadt Linz

Essl war heute bei der Tagung "Stadtlandschaft im Wandel" im Wissensturm zu Gast und hielt die Eröffnungskeynote zum Thema "Biodiversität - raus aus der Krise!".

