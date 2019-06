Tochter beging Ladendiebstahl  Mutter in Haft

Die 17-Jährige Rumänin versteckte am Freitag gegen 10:20 Uhr in Enns in einem Drogeriefachmarkt ein Parfum, unter ihrem T-Shirt und wollte aus dem Geschäft laufen. Da beim Verlassen des Geschäftes die Diebstahlssicherung ausgelöst hatte, liefen ihr die Angestellten nach und konnten sie am Parkplatz vor dem Geschäft anhalten. Die 17-Jährige gab das Parfum sofort zurück und ging wieder mit ins Geschäft, um auf die Polizei zu warten.

Polizisten haben dann am Parkplatz die Eltern der 17-Jährigen in einem Fahrzeug angetroffen. Diese waren, während ihre Tochter den Diebstahl verübt hatte, in einem anderen Geschäft Lebensmittel einkaufen.

Bei der Überprüfung der Personendaten stellten die Polizisten fest, dass gegen die 38-jährige Mutter seit 25. Mai 2018 eine aufrechte Festnahmeanordnung vom Landesgericht Graz besteht. Die 38-Jährige wurde festgenommen und nach Abschluss der Erhebungen in die Justizanstalt Linz gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.