Tina Blöchl soll neue GWG-Aufsichtsratsvorsitzende werden

Nach mehr als vier Jahren wird sich Bürgermeister Dietmar Prammer (SP) als Aufsichtsratsvorsitzender der städtischen Wohnungsgesellschaft GWG zurückziehen. Nachfolgerin soll Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (SP) werden. In der Stadtregierung ist die 41-Jährige für Finanzen, Personal und Integration zuständig.

Mehr zum Thema: 28 neue GWG-Wohnungen im Kremstal

Die Wahl obliegt dem Aufsichtsrat, die SPÖ hat aber das Vorschlagsrecht. Die Aufsichtsratssitzung ist für den 26. März angesetzt. Mit dem Vorsitz sind zehn Personen in dem Gremium.

Digitalisierung der GWG

„Tina Blöchl bringt viel Erfahrung und Engagement mit und wird die erfolgreiche Arbeit der GWG mit Nachdruck weiterführen“, sagt Prammer, der mit der Entwicklung der Wohnungsgesellschaft in den letzten Jahren zufrieden ist. Es sei gelungen, das Unternehmen auch in puncto Digitalisierung weiterzuentwickeln. Blöchl freut sich auf die neue Aufgabe. "Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise und steigender Arbeitslosigkeit bieten leistbare Wohnungen Sicherheit", sagt die Vizebürgermeisterin.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper