Tiere natürlich und gesund füttern

"Gesundheit geht durch den Magen, das gilt auch für Tiere", sagt Sigrid Populorum. Deshalb hat sie Yoolola gegründet, im Vorjahr von der Stadt Linz mit einem Gründer-Stipendium unterstützt.

Im Pop-up-Store der Stadt am Hauptplatz ist Populorum noch bis Ende nächster Woche zu Gast und wirbt für ihren nachhaltigen und gesunden Ansatz des "natürlichen Fütterns nach dem Beutetierschema". In den Produkten, deren Rohstoffe zu 100 Prozent aus Österreich kommen, sind Muskelfleisch, rohfleischige Knochen, Fett, Blut, Ballaststoffe und Innereien verarbeitet. "In der natürlichen Nahrung ist nichts enthalten, was nicht hineingehört", sagt Populorum. Also keine Konservierungsstoffe, keine Geschmacksverstärker, kein Salz, kein Zucker, kein Getreide.

Biologisch, artgerecht, Rohfleisch füttern – dafür steht das BARF-Prinzip. Angeboten wird dies bei Yoolola in (tiefgefrorenen) Menüs (Rind, Lamm, Wild, Huhn), die das gesunde Füttern für Hundebesitzer vereinfachen. Snacks finden sich im Angebot ebenso wie Öle und Futternapf-Systeme. Vertrieben wird im Moment noch online (www.yoolola.at) bzw. über Online-Supermärkte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.