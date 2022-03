"Tier"-Scooter seit drei Jahren in Linz

Es war der erste E-Scooter-Verleih, der in Linz seine Dienste anbot – mittlerweile ist das Berliner Start-up "Tier Mobility" seit drei Jahren (durchgehend) hier aktiv.

Derzeit stehen 600 E-Scooter mit austauschbaren Batterien für die Nutzer bereit, insgesamt wurden knapp 45.000 Nutzer und mehr als 430.000 Fahrten in Linz gezählt. Marlene Johler, Regional Managerin Österreich, zieht eine positive Bilanz, das Angebot werde gut angenommen. In Betrieb genommen werden können die Roller via App, zu bezahlen ist eine Grundgebühr von einem Euro und aktuell 27 Cent pro Minute. Beim Start 2019 waren es noch 15 Cent pro Minute.