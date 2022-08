Thomas Pizzini: Der Messerschmied, der zu den Sternen fliegt

Pizzini. Fachgeschäft für Schneidwaren & Feinschleiferei. Gegründet 1889. Das Schild mit dieser Aufschrift vor dem Geschäft in der Linzer Bischofstraße sagt fast alles. Aber eben nur fast. Geleitet wird der Familienbetrieb in vierter Generation von Thomas Pizzini, der ein Faible hat, das man nicht gleich mit Messern, Scheren oder anderen Schneidinstrumenten in Verbindung bringen könnte.