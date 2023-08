Thomas Huber übernimmt Restaurant Preslmayer

Neun Jahre lang konnten Genießer in der Pfarrgasse "schöner speisen". Bernhard Preslmayer widmet sich fortan mehr seiner Familie (die OÖN berichteten), legte seine Kochschürze ab und verkaufte sein Lokal an Thomas Huber. Der Linzer ist Feinspitzen ein Begriff. Sieben Jahre lang führte er das Restaurant Nepomuk in St. Florian und wurde zuletzt von Gault Millau mit zwei Hauben und 14 Punkten bewertet. "Es war eine schöne Zeit. Ich wollte aber etwas Neues wagen, mich verändern und vorwärtsgehen",