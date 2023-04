"The Big Easy" feiern die ersten 25 Jahre

Mit der Begrifflichkeit "legendär" sollte man schon vorsichtig umgehen, aber in diesem Fall kann man schon ohne Übertreibung von einer legendären Musiktruppe reden. "The Big Easy" sind wieder einmal in der Stadt, was eher schon eine Rarität darstellt. Und die Truppe um die Gründungsmitglieder Frank Folgmann und Herwig Krainz hat auch etwas zu feiern. 25 Jahre ist es her, dass die große Leichtigkeit erstmals in Linz sicht- und hörbar wurde.

Darf man den Worten von Gitarrist Folgmann glauben, dann waren es "ein studierter Jazzer, ein Orchester-Bassist, ein Opernsänger, ein Autodidakt und ein Heilmasseur am Klavier", die "The Big Easy" vor einem Vierteljahrhundert gegründet haben, um Lieder anderer Menschen so zu spielen, dass sie eine eigene Note haben sollten. Das machte schnell die Runde.

25 Jahre später zelebrieren die "verbliebenen Vier" (neben Folgmann und Krainz noch das Stimm- und Musikeroriginal Rudy Pfann sowie Tastenmann Andi Wiesinger) das Jubiläum am 21. und am 22. April im Kultur Hof in Linz. Der erste Tag ist schon ausverkauft, für den Samstag gibt es noch Karten an der Abendkasse, was auch als ein Indiz dafür gewertet werden kann, dass sich der Ruf von "The Big Easy" immer noch in der Stadt gehalten hat. Dabei ist die Zeit schon lange vorbei, als in Lokalen noch Live-Musik geboten wurde. Aber für das Gute wird es nie zu spät sein und auch im leicht fortgeschrittenen Alter lässt sich musikalische Leichtigkeit leben, wenn man darauf vertrauen kann, was man tut.

Auch "The Voice" und ein Engel sind dabei

Im konkreten Fall wird das bedeuten, das im Hof in der Linzer Ludlgasse der Rhythm'n Blues sowie Pop- und Rock-Klassiker aus den späten 1970er Jahren wieder auf Hochglanz poliert in der für "The Big Easy" typischen Manier zwischen Verneigung und Aneignung im eigenen Musik-Kosmos Auferstehung feiern wird. Und weil schon ein Festakt in zwei Aufzügen präsentiert wird, werden sich auch Wegbegleiter an die Seite des Quartetts stellen. "The Voice" Thomas Rachbauer gehört dazu genauso wie die Jive Club Horns mit Thomas Mandel, Rainer Gutternigg und H-G. Gutternigg. Und auch das Gerücht macht die Runde, dass der langjährige Roadie der Band nicht nur das Equipment der Musiker im Visier haben wird. Sein Name: Blonder Engel. Da kann wenig schiefgehen.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

