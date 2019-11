Teure Donaubrücke: ÖVP will Kontrollamt einschalten

60, 71, 76, 82 - in Millionen Euro wohlgemerkt: So haben sich die Baukosten für den Ersatz der Eisenbahnbrücke in den vergangenen Jahren entwickelt. Der finanzielle Mehrbedarf beträgt nun nach der letzten Angleichung 5,3 Millionen Euro.

Verantwortlich dafür sind, wie Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Vizebürgermeister Markus Hein (FP) diese Woche bekanntgegeben haben, Planungsmängel in der Stahlkonstruktion. Deshalb musste das statische Konzept der Brücke überarbeitet werden, was das Projekt insgesamt teuer macht und die Bauzeit verlängert. Zu Schulbeginn 2021 soll die Brücke befahrbar sein.

Was ist hier genau passiert? Das will nun die ÖVP mit Hilfe des Kontrollamtes wissen. In einem Antrag für den nächsten Gemeinderat im Dezember wollen die Mandatare erreichen, dass die Verzögerung und Kostenüberschreitung beim Bau der Brücke im Hinblick „auf die Verursachung, die Verantwortung dafür und mögliche Schadenersatzansprüche“ geprüft wird.

„Die leidgeplagten Linzerinnen und Linzer und Pendler, die tagtäglich das Verkehrschaos ertragen müssen, haben es sich verdient, die ganze Wahrheit zu erfahren“, so Vizebürgermeister Bernhard Baier.

Der Prüfzeitraum soll auch die Ausschreibungsphase erfassen, um die Frage zu klären, warum es zu diesem Planungsfehler gekommen ist, wann es erste Hinweise darauf gegeben hat und warum er erst so spät entdeckt wurde.

Video: Mehrkosten bei Donaubrücke

Zudem soll eine begleitende Kontrolle über den Baufortschritt sowie die diesbezügliche Kostenentwicklung vom Kontrollamt vorgenommen werden, heißt es im Antrag. Ob er eine Mehrheit bekommen wird, ist allerdings mehr als fraglich.