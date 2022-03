Teuerungspaket bringt Städtern weniger

Das zwei Milliarden Euro starke Paket der Bundesregierung soll die Teuerungen der Energiekosten abfedern. Das wird von Luger für die Pendler grundsätzlich begrüßt. Es sei eine richtige Entscheidung, wenngleich sich der unzureichende Ausbau des öffentlichen Verkehrs in die Umlandgemeinden des Zentralraumes rächen würde, so Luger. Mangels günstiger und schneller Verbindungen wird das Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel für die Pendler erschwert.

Insgesamt sieht der Stadtchef als Präsident des Oberösterreichischen Städtebundes Nachbesserungsbedarf. In den Städten würden sich die Preissteigerungen für Wohnen und Energie viel stärker zu Buche schlagen als am flachen Land. Die Entschädigungen für die in Zukunft massiv steigenden Gas- und Stromkosten seien laut Luger eindeutig zu gering berechnet worden. Dies belaste städtische Haushalte bei Fernwärme und Gasetagen-Heizungen mehr als Einfamilienhäuser am Land.

Zudem habe die Regierung eine Preisregelung für Mieten unterlassen, was eben die Stadtbevölkerung viel härter treffe als die Bewohner ländlicher Bezirke.