Von einer Krise in die nächste: Es ist momentan wenig plan- und entsprechend finanziell kalkulierbar. Das spürt auch die Stadt Linz. "Es gibt einige Orientierungspunkte, mit denen wir uns ganz gut annähern können", sagt Finanzdirektor Christian Schmid. Man kenne die Indikatoren, die zu Mehrausgaben für die Stadt führen werden. Klarheit, was Energiekrise, Inflation und Teuerung an Unterstützung für Vereine, Organisationen und Privatpersonen notwendig machen würden, gebe es jedoch nicht.