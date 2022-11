Teuerung trifft Linzer Stadtfinanzen erst im nächsten Jahr

Wie wirken sich die vielen Krisen auf die Linzer Stadtfinanzen aus? Eineinhalb Stunden hat die mit Spannung erwartete Sondersitzung des Linzer Stadtsenats dazu gedauert. Eines gleich vorweg: Die Lage ist besser als befürchtet. Laut den von Finanzdirektor Christian Schmid präsentierten Zahlen und Hochrechnungen dürfte die Stadt heuer sogar 46 Millionen Euro mehr einnehmen als budgetiert. Das liegt an der starken Konjunktur in den ersten drei Quartalen. Zwar trifft die Teuerung natürlich auch die Stadt, in vollem Umfang aber erst im kommenden Jahr. 2023 rechnet man deshalb mit Mehrausgaben von rund 57 Millionen Euro.

Gehälter, Strom und Zinsen steigen

Fast 20 Millionen davon sind Personalkosten, 7,8 Millionen die steigenden Energiekosten und 6,5 Millionen die höheren Zinsleistungen. Steigen werden auch die Landestransfers. 2023 wird die Stadt 9,6 Millionen Euro mehr überweisen, als geplant. Trotzdem hält das vor einem Jahr beschlossene Doppelbudget. "Wir brauchen kein Nachtragsbudget und auch keine Änderungen im Budgetvollzug", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP). Um die Mehrausgaben aufzufangen, hat der Stadtsenat heute einstimmig beschlossen, den unerwarteten Überschuss aus diesem ins nächste Jahr zu übertragen. Die Differenz von elf Millionen Euro will man durch konjunkturbedingte Mehreinnahmen und Einsparungen kompensieren. Auch die Digitalisierung des Magistrats soll Kosten sparen.

Vereine sollen individuell unterstützt werden

Aber hat die Stadt jetzt Spielraum, um die Bevölkerung angesichts der Teuerung zu unterstützen? Fix ist, dass es zumindest für Vereine Hilfe geben wird. In welchem Ausmaß, ist aber noch unklar. Zuerst will man abwarten, wer wieviel von Bund und Land bekommt. Eine Entscheidung wird frühestens im ersten Quartal 2023 fallen. "Wir werden mit den Vereinen ihre finanzielle Situation besprechen und bei Härtefällen helfen, aber nicht pauschal und nicht nach dem Gießkannenprinzip", sagt Finanzreferentin, Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (SP). Ein genereller Teuerungsausgleich der Dreijahresförderungen wird es nicht geben.

"Nicht viel Spielraum"

Die Grünen wünschen sich zudem einen Nulltarif für das Mittagessen in den Linzer Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen für Familien mit wenig Einkommen. Die FPÖ fordert, den Solidaritätsfonds der Stadt aufzustocken und dafür das bislang ungenutzte Geld aus der kommunalen Impfkampagne zu verwenden. Keinesfalls dürfe es im kommenden Jahr Gebührenerhöhungen geben. "Wir haben unser Budget im Griff, aber nicht viel Spielraum", sagt Luger dazu. Ausschließen will er zusätzliche Maßnahmen aber nicht. Primär sieht er aber Bund und Land in der Verantwortung.

Einen keynesianistischen Ansatz verfolgt ÖVP-Chef Martin Hajart. Er will zusätzliche Investitionen in schon lange auf dem Tisch liegende Öffi-Projekte wie die O-Buslinien 47 und 48, die Buslinien 13 und 14 in den Linzer Süden oder die Pöstlingberg-Buslinie 150. "Gut ausgebaute und günstige öffentliche Verkehrsangebote bieten den Menschen eine Alternative zum Auto und entlasten sie somit von den hohen Sprit-Preisen“, sagt Hajart und bemüht eine alte Weisheit: "Der Staat muss antizyklisch zur Konjunktur investieren."