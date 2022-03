Teststraße wandert vom Jahrmarkt in die Industriezeile

"Es ist mir unerklärlich, auf welcher Basis wir sogar das Testangebot einschränken sollten. Mir bereitet alleine die verkürzte Quarantänepflicht Magenschmerzen, denn auch symptomlos Infizierte können ansteckend sein. Deshalb sollten zumindest ausreichende Testmöglichkeiten gewährleistet sein", sagt SP-Bürgermeister Klaus Luger angesichts der Änderung der Corona-Maßnahmen. Und auch FP-Gesundheitsreferent Michael Raml sagt: "Ich bin beim Testen für ein bedarfsgerechtes Angebot. Das Land Oberösterreich soll eine flächendeckende Testinfrastruktur für Personen mit Symptomen und vor allem zum Freitesten gewährleisten." Deshalb hält die Stadt Linz ihre Testinfrastruktur weiterhin aufrecht – allerdings an einer anderen Adresse. Weil bereits, wie berichtet, die Aufbauarbeiten für den Urfahranermarkt (30. April bis 8. Mai) laufen, übersiedelt die Teststraße vom Jahrmarktareal in die Industriezeile, sie ist ab Freitag, 1. April, am Parkplatz von Plasser&Theurer zu finden.