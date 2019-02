Testbetrieb für E-Scooter in Linz startet im März

LINZ. Gratis fahren bei Pilotprojekt in Tabakfabrik.

Mit den E-Scootern unterwegs Bild: (Arolla)

Ab März wird der eine oder andere von der Tabakfabrik mit einem E-Scooter unterwegs sein. Denn dann startet der österreichische E-Scooter-Verleiher Arolla seinen Testbetrieb in Linz und Wels. Ein weiterer Partner in Linz ist das Unternehmen ePunkt. Während der Testphase können die Scooter gratis ausprobiert werden, laut den Verantwortlichen bei Arolla bietet das Start-up-Hub in der Tabakfabrik "das perfekte Zielpublikum".

"E-Scooter sind ein interessantes Vehikel, um die ‚Last Mile‘ zu fahren", so Arolla. Eine Alternative können die Scooter aber nur sein, wenn sie gratis oder günstig angeboten werden.

Nach dem Testbetrieb sollen die E-Scooter ab April flächendeckend in der Landeshauptstadt und Wels vertreten sein, weitere Städte sollen folgen. In Kooperation mit Unternehmenspartnern werden Modelle angeboten, die es ihren Kunden erlauben, gratis zu fahren. Im Normalbetrieb kosten die ersten fünf Minuten Fahrt einen Euro, darüber hinaus kostet jede weitere Minute 10 Cent. Fahren dürfen bei Arolla Jugendliche ab 14 Jahren.

