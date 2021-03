Terrorverdächtiger in Linz festgenommen

Bei dem Anschlag im September 2019 wurden in Indien zwei Menschen getötet und ein Opfer schwer verletzt. Der 28-jährige Inder soll Drahtzieher gewesen sein, heißt es in der internationalen Fahndungsausschreibung.

Ein internationaler Haftbefehl aus Indien und eine Interpolfahndung des Bundeskriminalamts führten die Beamten des Landeskriminalamtes auf die Spur des Verdächtigen. Am Montag konnte der Mann in Linz lokalisiert werden, gegen 10.25 klickten die Handschellen. Der 28-Jährige wurde daraufhin in die Justizanstalt Linz überstellt.