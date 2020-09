"Termin und Location haben wir schon,  jetzt fehlt nur noch das Drumherum"

Dutzende Tauben steigen über der Tabakfabrik in den Linzer Himmel auf. Doch weiße sind nur wenige dabei. Und das, obwohl zehn Meter unter ihnen gestern Hunderte Brautpaare in spe den schönsten Tag ihres Lebens vorbereiteten. 72 Aussteller informierten bei der von den OÖNachrichten präsentierten Hochzeitsmesse Besucher über alles rund ums Thema Heiraten. Von A wie Anzüge bis Z wie Zweitringe.

Unter ihnen auch die Wilheringer Laura Kasper und Johannes Wenninger. Die beiden kennen sich schon seit der Schulzeit, 2022 will das junge Paar nun den nächsten Schritt wagen: "Termin und Location haben wir schon. Jetzt fehlt nur noch das ganze Drumherum", sagt der 28-Jährige.

Roter Teppich

Vor dem Eingang hatte die Tabakfabrik ihren Gästen bereits den Roten Teppich ausgerollt. Doch bevor das Jungpaar zur Tat schreiten kann, geht es für die beiden erst zum Desinfektionsmittelspender und zur Anmeldung.

"Auf der ganzen Messe gilt Masken- und Desinfektionspflicht, die Registrierung ist freiwillig, doch fast alle Gäste tragen sich in die Listen ein", sagt Organisator Walter Krenn von der "Hochzeitswelt". "Wir haben zwischen den Ständen mehr Platz gelassen und auch die Gänge verbreitert." Die Maßnahmen würden von den Besuchern gut aufgenommen. "Viele Messen wurden abgesagt, jetzt sind alle Augen auf uns gerichtet", sagt Krenn.

Mit den Fingerspitzen zieht Melissa Klepatsch vorsichtig ihre Mundmaske nach unten. Kurz vom Sektglas genippt. Und gleich wieder hoch mit der Maske. Gemeinsam mit Viktoria Trathnigg sucht sie nach ihrem perfekten Brautkleid. Und wird am Verkaufsstand von Viktoria Stanek auch fündig. Seit Anfang August führt die Unternehmerin Stanek gemeinsam mit ihrer Hauptschulfreundin Stephanie Winklhofer-Ranftl ein Brautmodengeschäft. "Na, da haben wir mit dem heurigen Jahr ja das perfekte Jahr zum Starten gefunden", sagt sie und lacht. Aber nach der ersten Flut an Absagen habe sich die Auftragslage mittlerweile wieder stabilisiert. Ähnlich erging es auch Thomas Sterner mit seinem Miet-Unternehmen. Auf die Idee, Fotoboxen zu vermieten, kam der Strasswalchner bei seiner eigenen Hochzeit: "Fotoboxen lockern Hochzeiten enorm auf, aber sie sind halt echt teuer. Ich wollte eine billigere Alternative anbieten." Zurück am Eingang sind Laura und Johannes beim knapp 60 Jahre alten VW-Bus von Sonja Scharinger stehengeblieben. "Der würde ja eigentlich auch gut bei unserer Hochzeit dazupassen", sagt Laura Kasper. "Aber mich bekommt ihr als Chaffeurin gleich zu dem 34-PS-Bus dazu", sagt Scharinger. "Ich würde euch mit dem Auto dann fast bis zum Traualtar kutschieren." (mis)

