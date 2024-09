Nach 23 Jahren verabschiedete sich das Kleidungsgeschäft "Rag" im Juni von der Spittelwiese. Dennoch wird sich in der Herrenstraße künftig wieder alles um Textilien drehen. Mit Oktober wird nämlich der "Teppichdoktor" seinen Standort von Urfahr in die Innenstadt verlegen. Dabei will der Familienbetrieb neue Schritte wagen.