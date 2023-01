Tempo 40 auf der Nibelungenbrücke

Da hilft auch kein Geschwindigkeitsanzeiger, der mit dem roten Smiley jedem Autofahrer im Vorbeifahren deutlich macht, dass er (oder sie) gerade zu schnell unterwegs war. Auf der Nibelungenbrücke wird das städtische Tempolimit von 50 km/h selten eingehalten.

Das führt schon länger zu Sicherheitsdiskussionen, vor allem im Hinblick auf die Radfahrer, die sich beim Überqueren der Brücke in Richtung Urfahr in den fließenden Verkehr einordnen müssen.

2024 soll zwar ein Fahrstreifen für den Radverkehr freigemacht werden - das wird stets in Verbindung mit der Fertigstellung der Westring-Brücke gebracht. Neos-Fraktionsvorsitzender Georg Redlhammer will nicht so lange warten und schon vorher auf die Tempobremse steigen. Sein Vorschlag: Eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 40 km/h auf der 250 Meter langen Brücke. Eine entsprechende Resolution soll in der nächsten Gemeinderatssitzung am 26. Jänner diskutiert werden.

Redlhammers Argument: „Der Zeitunterschied beim Überqueren mit 40km/ oder 50km/h beträgt 3 Sekunden! Wenn wir 3 Sekunden langsamer fahren, rettet das vielleicht Leben.“

